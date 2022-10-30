كوريا الجنوبية تسجل أقوى هزة أرضية خلال العام 2022

جدة - نرمين السيد - وتمثل هذه أقوى هزة أرضية تضرب شبه الجزيرة الكورية هذا العام، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية وهى الـ38 من حيث القوة على الإطلاق فى البلاد.
وذكرت الوكالة أن الهزة وقعت على عمق 12 كيلومترا وعلى بعد 11 كيلومترا شمال شرق بلدة جواسان بإقليم تشونغ تشيونغ الشمالى عند الساعة 8:27:49 صباحا بالتوقيت المحلي.
وأعلنت الأرصاد الجوية فى البداية عن وقوع هزة بقوة 4.3 درجات، غير أنها عدلت القوة إلى 4.1 درجات لاحقا.
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