العالم اليوم - بالصور.. حداد عام في سول بعد مقتل 150 في حادثة "الهالوين"

انتم الان تتابعون خبر بالصور.. حداد عام في سول بعد مقتل 150 في حادثة "الهالوين" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 أكتوبر 2022 04:22 صباحاً - أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الأحد حدادا عاما بعد حادث التدافع الذي وقع خلال احتفالات عيد الهالوين وقال إنه من المؤسف للغاية رؤية مثل هذه الكارثة تحدث في قلب سول.

وقال مسؤولو الطوارئ إن ما لا يقل عن 149 شخصا لقوا حتفهم في حادث تدافع وقع بعد أن سقط عدد كبير من الناس في زقاق ضيق خلال الاحتفال في سول مساء اليوم السبت.

وقال تشوي سونج-بيوم رئيس مركز إطفاء يونجسان في إفادة صحفية من موقع الحادث إن 150 آخرين أصيبوا في الحادث الذي وقع في منطقة إيتايون في سول.

وقال مسؤولون إن عددا كبيرا من المصابين في حالة حرجة ويتلقون العلاج.

وهذه أول احتفالات بالهالوين منذ ثلاث سنوات وتأتي بعد أن رفعت البلاد قيود مكافحة فيروس كورونا وقواعد التباعد الاجتماعي. وكان كثير من المشاركين في الاحتفالات يضعون الأقنعة ويرتدون الملابس التنكرية التي يتميز بها عيد الهالوين.