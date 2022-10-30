الحكومة العراقية توجه بإجراء تحقيق عاجل بشأن انفجار ضخم شرقى بغداد

جدة - نرمين السيد - وقالت خلية الإعلام الأمنى فى بيان أذاعته قناة السومرية نيوز، إن "القائد العام للقوات المسلحة، أمر بتشكيل لجنة تحقيق بإشراف وزير الداخلية لمعرفة ملابسات الحادث الذى وقع داخل مرآب للعجلات بواسطة صهريج شرقى العاصمة بغداد وإطلاع الرأى العام على تفاصيل وأسباب هذا الحادث".
وأضاف البيان أن الحادث " أسفر عن استشهاد 9 مواطنين وإصابة 13 آخرين بحسب إحصائيات وزارة الصحة".
وكان مصدر أمنى أفاد، اليوم السبت، بوقوع قتلى وجرحى بانفجار "مجهول" فى صهريج بحى البنوك شرقى بغداد.
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