العالم اليوم - مسؤولون: روسيا وأوكرانيا تبادلتا نحو 50 أسير حرب

انتم الان تتابعون خبر مسؤولون: روسيا وأوكرانيا تبادلتا نحو 50 أسير حرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 30 أكتوبر 2022 01:22 صباحاً - قال مسؤولون في روسيا وأوكرانيا إن الدولتين نفذتا أحدث عمليات تبادل أسرى الحرب، إذ أعاد كل من الجانبين نحو 50 أسيرا.

وأفادت مديرية المخابرات العسكرية الأوكرانية بعودة 52 محتجزا، بينهم جنود وبحارة وحرس حدود وأفراد من الحرس الوطني وأطباء.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه منذ مارس أطلقت روسيا إجمالا سراح 1031 محتجزا.

وأضاف في خطاب مصور "نتذكر كل من احتُجزوا في روسيا والأراضي المحتلة، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان عودة كل فرد منهم".

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا سلمت 50 أسير حرب بعد محادثات.

وفي وقت سابق اليوم، قال دنيس بوشيلين رئيس منطقة دونيتسك المدعوم من موسكو إن هناك عملية جارية لتبادل الأسرى مع أوكرانيا تشمل 50 أسيرا من كل جانب.

ودونيتسك واحدة من أربع مناطق في أوكرانيا أعلنت روسيا الشهر الماضي من جانب واحد ضمها لأراضيها.