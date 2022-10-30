ارتفاع عدد ضحايا تدافع كوريا الجنوبية إلى 120 قتيلا
ارتفع عدد قتلى حادث التدافع فى كوريا الجنوبية إلى 120 قتيلا وأكثر من 150 مصابا حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية، وأفادت وكالة "يونهاب" للأنباء أن الحادث وقع فى سيئول خلال توافد حشد ضخم على منطقة بوسط العاصمة الكورية الجنوبية للاحتفال بعيد الهالوين.
وقالت الوكالة الرسمية إنه وقع حادث واسع النطاق بعد ظهر اليوم في إتايوان دونغ يونغسان جو في سيئول، حيث تجمعت الحشود للاحتفال عيد الهالوين.
وذكرت إدارة الإطفاء أنها تلقت تقارير واحدا تلو الآخر، بشأن أشخاص يشكون من صعوبة في التنفس، وما إلى ذلك بالقرب من فندق هاميلتون في إتايوان.
وأوضحت أن قسم الإطفاء الإنعاش القلبي والرئوي (CPR) قام بإسعافات لعشرات الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة قلبية وتم نقلهم إلى مستشفى قريب.
وأشارت الوكالة إلى أن الحفلات أقيمت في أماكن مختلفة في عطلة نهاية الأسبوع قبل عيد الهالوين، ويُعتقد أن الحادث وقع أثناء تجمع حشد في زقاق ضيق على طريق منحدر بالقرب من فندق هاميلتون.
وأكدت السلطات أن شرطة العاصمة سيئول ستنشئ مقرا للتحقيق في الظروف المحددة للحادث، مثل ما إذا كانت الشركات في إتايوان والمناطق المحيطة بها قد أوفت بإجراءات السلامة الخاصة بها
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