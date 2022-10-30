الطوارئ الروسية: القوات الأوكرانية تطلق 12 صاروخا على جسر فى خيرسون

جدة - نرمين السيد - أطلق الجيش الأوكرانى 12 صاروخا من طراز هيمارس على جسر أنتونيفكا (أنتونيفسكى) فى منطقة خيرسون، أسقطت أنظمة الدفاع الجوى تسعة منها، بينما سقطت ثلاثة صواريخ بالقرب من الجسر، وفقا لوزارة الطوارئ الروسية.





وقال الممثل الإقليمى لوزارة الطوارئ الروسية اليوم السبت " يواصل نظام كييف قصف البنية التحتية المدنية، وفى الساعة 9:13 مساءً [18:13 بتوقيت جرينتش] أطلق 12 صاروخا من نوع هيمارس، وأسقطت تسعة صواريخ؛ وللأسف، سقطت 3 صواريخ فى منطقة جسر أنتونيفسكى"، وفقا لوكالة سبوتنك على نشرتها الإنجليزية. وأضاف الممثل الإقليمى أنه يجرى حاليا الوقوف على الخسائر والأضرار الناجمة عن القصف.

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