وزير الخارجية التونسى يدعو لتعزيز التعاون والتنسيق العربى لمواجهة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية التونسى عثمان الجرندى أن التطرف والإرهاب يعد أبرز التحديات التى تواجه العالم مما يدعو الدول العربية إلى التعاون والتنسيق لمواجهة هذه الآفة وتجفيف منابع تمويلها، ومواجهتها اجتماعيا من خلال نشر الفكر المستنير.





جاء ذلك خلال كلمته اليوم السبت فى افتتاح أعمال الاجتماع التحضيرى لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، تحضيراً للقمة العربية الـ 31 التى ستحتضنها الجزائر يومى الثلاثاء والأربعاء القادمين.

وسلم الجرندى نظيره الجزائرى رمطان لعمامرة رئاسة المجلس فى دورته الحادية والثلاثون، مهنأ الجزائر على حسن استعدادها للقمة العربية المقررة فى مطلع نوفمبر المقبل.

وأوضح الجرندى أن بلاده سعت فى ظروف غير مسبوقة تمثلت فى جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، خلال رئاستها للجامعة العربية على مستوى القمة، فى دورتها السابقة 30.

كما أشاد وزير الخارجية التونسى بجهود الجامعة العربية، والأمين العام أحمد أبو الغيط، بالإجراءات المتخذة من الجامعة لإنجاح القمة.

‏وأوضح الجرندى، أن تونس سعت خلال ترؤسها للقمة العربية خلال السنوات الثلاث الماضية فى ظروف غير مسبوقة، إلى مواجهة التحديات التى واجهت المنطقة العربية، والتى من بينها جائحة كورونا والحرب الروسية-الأوكرانية، وما سببته تلك الأزمتان من تداعيات على الصعيد العربى.

‏وأشار وزير الخارجية التونسى إلى أن تونس عملت على دعم التواصل والعربى ودعم توحيد الصفوف لمواجهة التحديات المحدقة بالمنطقة خلال تواجدها بمجلس الأمن الدولى، إلى جانب مساندة موقف الدول لتسوية الأزمات، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، وعملها على التصدى لجرائم المحتل.

‏ودعا وزير الخارجية التونسى إلى أن تمثل القمة العربية تحركا استثنائيًا لتوحيد المواقف العربية لاستعادة سوريا استقرارها واليمن والعراق ولبنان.