ميقاتى يدعو لوقف المناكفات والتجاذبات رحمة باللبنانيين وبقطاعات الإنتاج

وأكد ميقاتى - فى تصريح له اليوم- أن لبنان مقبل على مرحلة جديدة عنوانها الأبرز أن لا تحدى لأحد ولن تقف الحكومة بوجه أى أمر يخدم لبنان وأهله، موضحا أن لبنان ينتظر فى الفترة المقبلة موسما شتويا واعدا.
وأضاف ميقاتى أنه لا شيء سيجعل اللبنانيين ييأسون من النهوض من جديد، معتبرا أن السياسة ليست فقط مواقف وتحركات، بل توفير الفرص الجيدة للإنتاج.
وأوضح أن هناك ثلاثة قطاعات أساسية للإنتاج وهى الصناعة والزراعة والسياحة، معتبرا أنها لا تحتاج إلى أموال من الدولة بل إلى بيئة جيدة للاستثمار وللعمل على احتضان المستثمر وتشجيعه على العمل.
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