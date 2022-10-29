ميقاتى يدعو لوقف المناكفات والتجاذبات رحمة باللبنانيين وبقطاعات الإنتاج

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى إلى وقف المناكفات والتجاذبات السياسية رحمة بالمواطنين وبقطاعات الإنتاج، مشددا على ضرورة تكاتف الأيادى بعيدا عن الحسابات والفئويات والعصبيات والتعاون لمعالجة الأوضاع الصعبة وإعادة التعافى إلى لبنان.





وأكد ميقاتى - فى تصريح له اليوم- أن لبنان مقبل على مرحلة جديدة عنوانها الأبرز أن لا تحدى لأحد ولن تقف الحكومة بوجه أى أمر يخدم لبنان وأهله، موضحا أن لبنان ينتظر فى الفترة المقبلة موسما شتويا واعدا.

وأضاف ميقاتى أنه لا شيء سيجعل اللبنانيين ييأسون من النهوض من جديد، معتبرا أن السياسة ليست فقط مواقف وتحركات، بل توفير الفرص الجيدة للإنتاج.

وأوضح أن هناك ثلاثة قطاعات أساسية للإنتاج وهى الصناعة والزراعة والسياحة، معتبرا أنها لا تحتاج إلى أموال من الدولة بل إلى بيئة جيدة للاستثمار وللعمل على احتضان المستثمر وتشجيعه على العمل.