العالم اليوم - بايدن يدلي بصوته مبكرا بانتخابات التجديد النصفي للكونجرس

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 أكتوبر 2022 11:22 مساءً - يُدلي الرئيس الأمريكي جو بايدن بصوته مبكرا اليوم السبت في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأميركي، المقررة في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني، وذلك بصحبة حفيدته ناتالي التي تدلي بصوتها كناخبة لأول مرة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الديمقراطيين ربما يفقدون السيطرة على مجلسي الكونجرس إذ أن استياء الناخبين من ارتفاع التضخم يفسد الزخم الذي كان الديمقراطيون يأملون في الحصول عليه بعد معركة مريرة مع الجمهوريين حول حقوق الإجهاض.

وسيكون إقبال الناخبين، الذي عادة ما يكون في انتخابات التجديد النصفي أقل كثيرا عنه في الانتخابات الرئاسية، عاملا حاسما في الولايات المتأرجحة، ويحث الديمقراطيون الناخبين على الإدلاء بأصواتهم مبكرا.

وقال بايدن لمؤيديه خلال حملة لجمع التبرعات للديمقراطيين بقيمة مليون دولار في فيلادلفيا، أمس الجمعة: "ستكون الديمقراطية بالمعنى الحرفي، وليس مجازيا، ماثلة على بطاقة الاقتراع هذا العام"، واصفا الانتخابات بأنها "أهم انتخابات تجديد نصفي في حياتنا".

وأضاف بايدن: "لنكن واضحين: هذه الانتخابات ليست استفتاء، إنها اختيار، اختيار بين رؤيتين لأميركا مختلفتين إلى حد كبير".

ومنذ الانتخابات السابقة في عام 2020، بلغ حوالي 8.3 مليون ناخب سن 18 عاما ليصبحوا مؤهلين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات هذا العام، وفقا لمركز معلومات وأبحاث تابعة لجامعة تافتس.