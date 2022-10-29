اليمن: انفجار عنيف يهز مديرية لودر فى محافظة أبين

جدة - نرمين السيد - وقال مواطنون يمنيون، حسبما نقلت قناة "اليمن" الإخبارية، إن انفجارا عنيفا سمع دويه فى مدينة لودر والقرى المجاورة، فيما لم ترد أنباء حتى الآن عن تفاصيل الانفجار وأسبابه.

وكانت مصادر محلية يمنية قد أعلنت -فى وقت سابق خلال الشهر الجارى- عن انفجار عنيف هز مديرية المحفد جنوب اليمن، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.