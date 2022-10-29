وزير الخارجية العراقى يؤكد ضرورة توحيد الرؤى لمواجهة التحديات بالمنطقة

جدة - نرمين السيد - وقال بيان للخارجية حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن ذلك جاء خلال لقاء حسين مع نظيره اللبنانى عبدالله بو حبيب على هامش مشاركته فى اجتماع وزراء الخارجية التحضيرى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى دورته 31 الذى تجرى أعماله فى الجزائر.
وأكد البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين بغداد وبيروت، وسبل المضى بتعزيزها وتطويرها ومستجدات العمل العربى المشترك والسبل الكفيلة بتوحيد الرؤى وتضافر الجهود لمواجهة التحديات التى تشهدها المنطقة، وحل الأزمات التى تعانى منها عدد من الدول العربية والتى تؤثر على أسس الأمن والاستقرار فى المنطقة".
وأشار إلى أن "الجانبين اتفقا على مواصلة التعاون والتشاور فيما يخص جميع القضايا ذات الصلة بالشأن الثنائى والعربى".
من جانبه أكد الوزير اللبنانى، "رغبة بلاده فى تطوير العلاقات الثنائية، وتوطيد التعاون المشترك وبما يحقق الازدهار والرخاء لكلا البلدين الشقيقين".
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