عاجل.. ارتفاع عدد قتلى التدافع فى كوريا الجنوبية إلى 146

جدة - نرمين السيد - ووقع حادث التدافع فى العاصمة سول خلال تدفق حشد ضخم على منطقة بوسط العاصمة الكورية الجنوبية للاحتفال بعيد الهالوين فى وقت متأخر من مساء اليوم السبت.

من جهته، أعلن الدفاع المدنى فى كوريا الجنوبية تعرض عشرات الأشخاص إلى سكتة قلبية، وأكد متحدث باسم إدارة الإطفاء أنه تم إرسال 140 سيارة إسعاف لرعاية الضحايا.

وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إن الرئيس أمر بإرسال فريق طبى للطوارئ إلى المنطقة ووجه بتجهيز أسرة المستشفيات لتقليل عدد الضحايا.