رئيس الوزراء العراقى يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع السعودية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقباله اليوم السفير السعودى لدى العراق عبد العزيز الشمرى، والذى نقل برقية خطّية من العاهل السعودى، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تتضمن تهنئة لرئيس مجلس الوزراء العراقى بمناسبة تشكيل الحكومة ونيلها الثقة فى مجلس النواب، وفقا لبيان للمكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها على مختلف الصعد والمجالات، لما فيه مصلحة الشعبين.