إصابة 3 مستوطنين فى عملية إطلاق نار على منزل سياسى إسرائيلى مُتطرف بالخليل

جدة - نرمين السيد - ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن فلسطينيين نفذوا عملية إطلاق نار على مُستوطنة "كريات أربع"، فى منطقة يسكن فيها السياسى الإسرائيلى المتطرف إيتمار بن جفير، بمُحافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية.





وقالت القناة السابعة الإسرائيلية - فى نبأ عاجل - إنه تم توجيه عائلة "بن جفير" للبقاء داخل المنزل، بعد إطلاق النار على المنزل. وتشير التقارير الأولية إلى إصابة ثلاثة مُستوطنين أحدهم بحالة حرجة. وكان المُستوطنون على الأغلب برفقة "بن جفير" زعيم حزب العظمة اليهودية المعروف بكراهيته الشديدة للفلسطينيين.

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