العالم اليوم - معظمهم من لاعبي كرة القدم.. قتلى في انفجار قرب ملعب ببغداد

انتم الان تتابعون خبر معظمهم من لاعبي كرة القدم.. قتلى في انفجار قرب ملعب ببغداد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 أكتوبر 2022 10:22 مساءً - لقي 8 أشخاص على الأقلّ مصرعهم وأصيب أكثر من 20 بجروح جراء انفجار صهريج داخل مرأب سيارات في شرق بغداد، كما أفادت مصادر أمنية وطبية وكالة فرانس برس

وقال قائد عمليات بغداد، الفريق الركن أحمد سليم، إن تسعة مدنيين استشهدوا واصيب 13 آخرون حصيلة انفجار صهريج شرقي العاصمة.

وأضاف، أن "حادث انفجار الصهريج فني وليس إرهابياً".

وقال مصدر طبي لفرانس برس إن الانفجار الذي سمع دويّه في عدة مناطق في بغداد ووقع في مرأب مفتوح قرب ملعب لكرة القدم في حي سكني في شرق العاصمة.

وقالت خلية الإعلام الأمني الرسمية إنها شرعت "بالإجراءات اللازمة لمعرفة اسباب الانفجار".

وذكرت وكالة رويترز أن معظم الضحايا من لاعبي كرة القدم الذين كانوا في الملعب.