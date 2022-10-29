عاجل.. ارتفاع ضحايا حادث التدافع فى كوريا الجنوبية إلى 120 قتيلا

جدة - نرمين السيد - ووقع حادث التدافع فى العاصمة سول خلال تدفق حشد ضخم على منطقة بوسط العاصمة الكورية الجنوبية للاحتفال بعيد الهالوين فى وقت متأخر من مساء اليوم السبت. من جهته، أعلن الدفاع المدنى فى كوريا الجنوبية تعرض عشرات الأشخاص إلى سكتة قلبية، وأكد متحدث باسم إدارة الإطفاء أنه تم إرسال 140 سيارة إسعاف لرعاية الضحايا.

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