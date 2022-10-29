الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر دعوات تزويد المستوطنين بالأسلحة الفتاكة

جدة - نرمين السيد - حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، من دعوات جمعيات استيطانية للحصول على المزيد من الأسلحة الفتاكة، خاصة فى ظل الازدياد الملحوظ فى معدل اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين فى مناطق الضفة الغربية المختلفة.





وأضافت الوزارة، فى بيان صحفى، أن ظاهرة مليشيات المستوطنين المسلحين وحماية جيش الاحتلال لممارساتهم الاستفزازية، أصبحت أوضح من أى وقت مضى، كما ازدادت الحالات الموثقة التى أطلق بها مستوطنون النار على المواطنين الفلسطينيين، كما حصل فى "التوانة" جنوب الخليل، وفى منطقة "نابلس" وغيرها. وأكدت الخارجية أن اعتداءات المستوطنين تندرج فى إطار توزيع الأدوار مع جيش الاحتلال ليس فقط لترويع وقمع المواطنين الفلسطينيين وتسهيل عمليات سرقة أرضهم، لكنها توظف من قبل دولة الاحتلال لتحقيق المزيد من أطماعها الاستعمارية كجزء لا يتجزأ من سياسة رسمية تقوم على ضم الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

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