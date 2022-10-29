روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن فى 31 أكتوبر الجارى

جدة - نرمين السيد - أعلن النائب الأول للمندوب الروسى لدى الأمم المتحدة، دميترى بوليانسكى، أن موسكو طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن فى 31 أكتوبر؛ وذلك على خلفية الهجوم الأوكرانى على السفن المشاركة فى "الصفقة الغذائية".





وقال بوليانسكى، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، إنه على خلفية الهجوم الذى شنته أوكرانيا اليوم على سفن أسطول البحر الأسود المشاركة فى ضمان أمن السفن التى تنقل الحبوب الأوكرانية، فى إطار ما يسمى بمبادرة البحر الأسود، أخطرت البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة الأمين العام بأن روسيا ستعلق مشاركتها فيها، وطلبنا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولى حول هذا الموضوع يوم الاثنين 31 أكتوبر. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد كشفت -فى وقت سابق اليوم- أن نظام كييف نفذ هجوما إرهابيا على سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية فى سيفاستوبول، باستخدام طائرات مسيرة.

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