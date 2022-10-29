اتحاد كرة القدم في الأردن : مباراة الوحدات والفيصلي في موعدها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 29 أكتوبر 2022 09:09 مساءً - دوت الخليج - جدد اتحاد كرة القدم تأكيده برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، على التزامه الكامل بتنفيذ ما صدر عنه من قرارات، وإقامة الجولة الـ21 من الدوري الأردني للمحترفين، دون أي تغيير على مواعيد أي مباراة أو مكان إقامتها.
وبين الاتحاد، انه سيأخذ بعين الاعتبار تطبيق تعليمات ولوائح الموسم في حالة التغيب أو الانسحاب.
وكان نادي الوحدات اعلن انسحابه من الدوري احتجاجا على قرار الاتحاد نقل مباراته خارج ملعبه من القويسمة جنوب عمان الى اربد في الشمال وبدون جمهور .
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