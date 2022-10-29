جدة - نرمين السيد - أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأقوى العبارات الهجوم الإرهابى الغادر الذى وقع اليوم السبت بالعاصمة الصومالية مقديشيو من خلال تفجير سيارتين مفخختين بشكل متعاقب فى وزارة التعليم الصومالية، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين الأبرياء بما فى ذلك عناصر الإغاثة الإنسانية وإصابة أعداد كبيرة أخرى من المواطنين.





وأعرب الأمين العام عن خالص التعازى لأسر الشهداء والحكومة الصومالية متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. وصرح المتحدث الرسمى باسم الأمين العام المستشار جمال رشدى، بأن الجامعة العربية تجدد مساندتها القوية للجهود التى تبذلها الدولة الصومالية من أجل مواجهة الإرهاب واجتثاث جذوره واستعادة دور الدولة على جميع الأصعدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبو الغيط يدين الهجوم الإرهابى الغادر الذى استهدف وزارة التعليم فى مقديشيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.