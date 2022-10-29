جدة - نرمين السيد - قال وزير الزراعة الروسى دميترى باتروشيف، اليوم السبت، إن بلاده مستعدة لتوريد ما يصل إلى 500 ألف طن من الحبوب إلى دول العالم الأكثر فقرا دون مقابل خلال الأشهر الأربعة المقبلة.





ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن باتروشيف قوله إنه "بالنظر إلى أن روسيا كانت دائما ولا تزال شريكا موثوقا به ومستعدة لتزويد العالم بالكمية اللازمة من المواد الغذائية، فإن بلدنا على استعداد لتقديم ما يصل إلى 500 ألف طن من الحبوب إلى أفقر الدول مجانا خلال الأشهر الأربعة المقبلة". وتابع باتروشيف:"أنه بالعودة إلى نتائج صفقة الحبوب، تجدر الإشارة إلى أنه خلال فترة تزيد قليلا عن ثلاثة أشهر من عملها، تم شحن حوالى 500 ألف طن من الحبوب إلى دول فقيرة حقا وتكافح، وفقا لتقديراتنا". وأشار الوزير إلى أن هذه الدول اشترت الحبوب من أوكرانيا على نفقتها الخاصة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسكو: مستعدون لتوريد نحو 500 ألف طن حبوب مجانا إلى الدول الأكثر فقرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.