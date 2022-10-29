مفوض العدل الأوروبى: جمدنا أصولا روسية بقيمة 17 مليار يورو حتى الآن

جدة - نرمين السيد - قال مفوض العدالة وسيادة القانون فى الاتحاد الأوروبى، ديدييه رايندرز، إن الاتحاد جمد أصولاً روسية تبلغ قيمتها نحو 17 مليار يورو منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.





وفى مقابلة مع مجموعة إعلامية ألمانية نشرت اليوم السبت، صرح رايندرز "حتى الآن، تم تجميد أصول 90 شخصًا، بأكثر من 17 مليار يورو فى سبع دول أعضاء، بما فى ذلك 2.2 مليار يورو فى ألمانيا"، بحسب ما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

ويأتى هذا الرقم ارتفاعاً من حوالى 13.8 مليار يورو هى قيمة أصول تعود لـ"الأوليجارشية وكيانات أخرى" كان رايندرز قد أعلن فى يوليو الماضى أن الاتحاد الأوروبى جمدها فى خمس دول أعضاء.

ودعا المفوض الأوروبى المسؤولين الأوكرانيين إلى استخدام تلك الأصول لإعادة بناء بلدهم بعد الحرب.

وقال فى المقابلة: "إذا كانت أموالًا إجرامية صادرها الاتحاد الأوروبى، فمن الممكن تحويلها إلى صندوق تعويضات لصالح أوكرانيا"، ومع ذلك أكد أن "هذا المبلغ أبعد من أن يكفى لتمويل إعادة الإعمار".

وأشار رايندرز إلى أن العقوبات الغربية أدت أيضًا إلى "تجميد 300 مليار يورو" من احتياطيات البنك المركزى الروسى من النقد الأجنبى فى جميع أنحاء العالم، قائلاً إنه يمكن الاحتفاظ بها بمثابة ضمان "إلى أن تشارك روسيا طواعية فى إعادة إعمار أوكرانيا".

ويذكر أنه منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم فى عام 2014، خضع 1236 من مواطنيها بمن فيهم الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرجى لافروف، بالإضافة إلى رجال أعمال، لعقوبات تضمنت تجميد أصول مملوكة لهم ومنعهم من دخول الاتحاد الأوروبى.