الهالوين الأسود.. 59 قتيلا و150 مصابا فى حادثة تدافع بكوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - قتل 59 شخصاً وأصيب 150 آخرون فى تدافع وقع فى سول خلال تدفق حشد ضخم على منطقة بوسط العاصمة الكورية الجنوبية للاحتفال بعيد الهالوين فى وقت متأخر من مساء اليوم السبت، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وحاولت فرق الإطفاء إنعاش القلب والرئتين لما لا يقل عن 50 شخصا فى منطقة إيتايون، بحسب ما أفادت وكالة يونهاب للأنباء. من جهته، أعلن الدفاع المدنى فى كوريا الجنوبية تعرض عشرات الأشخاص إلى سكتة قلبية. وأكد متحدث باسم إدارة الإطفاء أنه تم إرسال 140 سيارة إسعاف لرعاية الضحايا. وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إن الرئيس أمر بإرسال فريق طبى للطوارئ إلى المنطقة ووجه بتجهيز أسرة المستشفيات لتقليل عدد الضحايا.

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