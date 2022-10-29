الصومال: انفجاران إرهابيان يستهدفان مراكز تعليمية فى العاصمة مقديشو

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الشرطة الصومالية الرائد صادق آدم على - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - إن الإرهابيين استهدفوا مراكز تعليمية بالقرب من تقاطع زوبى، حيث كان الشارع مزدحما بالناس والمركبات لحظة وقوع التفجير.

وأضاف أن القوات الأمنية حصلت على معلومات عن المخطط الإرهابى، واتخدت الإجراءات الأمنية الاحترازية، وأدى ذلك إلى تقليل الخسائر التى كان العدو ينوى الحاقها بالشعب الصومالى.

وأوضح المتحدث أن جهاز الشرطة يعمل حاليا على إحصاء الأضرار الناجمة عن الانفجارين، مضيفا أنه سيتم إعلان عدد القتلى والجرحى فى وقت لاحق.

وفى سياق آخر، بحث قائد الجيش الصومالى العميد أدوا يوسف راغى، خلال لقائه، اليوم السبت، مع كبار ضباط قوات الاتحاد الإفريقى لحفظ السلام فى البلاد (أتميس)، سبل تفعيل التعاون بين الطرفين ولاسيما تعزيز العمليات العسكرية ضد مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة والتى تهدف إلى القضاء على الإرهابيين الذين يسعون إلى زعزعة الأمن والاستقرار.