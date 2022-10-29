العالم اليوم - برايتون يمطر شباك تشلسي بالأربعة

انتم الان تتابعون خبر برايتون يمطر شباك تشلسي بالأربعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 أكتوبر 2022 07:22 مساءً - تحولت عودة غراهام بوتر إلى فريقه السابق برايتون آند هوف ألبيون إلى كابوس إذ أنه تعرض لأول خسارة منذ توليه مسؤولية تدريب تشلسي الذي تعثر 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

ورحل بوتر عن برايتون ليتولى تدريب "البلوز" خلفا لتوماس توخيل الشهر الماضي. وتحت قيادته، لم يعرف تشلسي الخسارة في تسع مباريات بكل المسابقات قبل أن يحل ضيفا على برايتون.

لكن صاحب الضيافة بدأ المباراة بقوة ضد فريق بدا أنه فقد التركيز، وتقدم في النتيجة بعد مرور خمس دقائق بهدف حمل توقيع لياندرو تروسار.

وتواصلت محاولات برايتون الذي ضاعف النتيجة بهدف عكسي إذ حول روبن لوفتوس-تشيك ركلة ركنية عن طريق الخطأ في مرماه، قبل أن يهز زميله تريفور تشالوباه شباكه بالخطأ لتصبح النتيجة 3-صفر قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول.

وتحسن مستوى تشلسي في الشوط الثاني حيث قلص الفارق بعد ثلاث دقائق بفضل كاي هافرتس، لكنه صحوة الفريق توقفت عند هذا الهدف.

وسجل باسكال غروس الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحقق برايتون انتصاره الأول بقيادة مدربه الجديد روبرتو ديتسيربي.

وبهذا الفوز يتقدم برايتون للمركز السابع، بينما يظل تشلسي خامسا متأخرا بثماني نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.