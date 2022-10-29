مقتل جنديين باكستانيين فى تبادل لإطلاق النار مع مسلحين شمال غرب البلاد

جدة - نرمين السيد - وذكر الجيش -فى بيان نقلته صحيفة (ذا دون) الباكستانية- أن قواته اشتبكت مع إرهابيين فى منطقة دارازيندا بمقاطعة ديره إسماعيل خان، حيث قتل جنديان".. مضيفا "يجرى تطهير المنطقة للقضاء على أى إرهابيين".
يأتى ذلك بعد أيام من مقتل مسلحين اثنين بعد تبادل إطلاق نار كثيف أثناء محاولتهما مهاجمة مكتب رئيس إحدى لجان السلام فى المقاطعة، وقالت مسؤول فى الشرطة إنهما انتحاريان كانا يستقلان دراجة نارية ويرتديان سترات ناسفة.
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