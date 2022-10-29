الدفاع الروسية: تصفية مئات الجنود الأوكرانيين وتدمير معدات عسكرية

وأشارت الوزارة -فى بيان اليوم السبت- إلى هزيمة سريتين للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك، ووحدة من المرتزقة الأجانب فى بلدات تيمكوفكا وإيفانوفكا وتابيفكا وكراخمالنوى بمقاطعة خاركوف.
وأضاف البيان:" بضربة صاروخية روسية على بلدة ستاروفيروفكا فى خاركوف، دمرنا منشأتين لنظام إطلاق صواريخ "هيمارس" الأمريكية و4 دبابات و15 مركبة عسكرية ومستودع للصواريخ والمدفعية، وقضينا على 43 مسلحًا أوكرانيًا".
وأشار البيان إلى القضاء أيضا على أكثر من 60 عسكريا أوكرانيا وتدمير 17 مركبة مصفحة و12 عربة عسكرية فى اتجاه ن"يكولايف - كريفوى روج"، منوها بأن طائرة مقاتلة روسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "ميج ـ 29" فوق منطقة نيكولاييف، كما جرى تدمير 68 مربضا وتجمعات للعسكريين والمعدات العسكرية الأوكرانية فى 189 منطقة أخرى بأوكرانيا، بجانب تدمير مستودعى ذخيرة فى منطقتى خيرسون ودونيتسك.
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