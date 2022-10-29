انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى لقمة الجزائر

جدة - نرمين السيد - ويشهد الاجتماع الذى عقد بالمركز الدولى للمؤتمرات " عبد اللطيف رحال "بالجزائر، تسليم الرئاسة الدورية للقمة العربية فى دورتها 31 من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندى الذى ترأست بلاده القمة العربية فى دورتها ال 30 إلى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، وذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ويرأس وفد مصر فى الاجتماع الوزارى سامح شكرى وزير الخارجية.

يبحث الاجتماع النظر فى استكمال مناقشة مشروع جدول أعمال القمة، والنظر فى مشروع إعلان الجزائر وكذلك مشروعات القرارات بالإضافة إلى استكمال الموضوعات المرفوعة من قبل المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين التى عقدت على مدى اليومين الماضيين.

وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مشروع جدول أعمال المجلس الوزارى التحضيرى، يتضمن 19 بندا فى مقدمتها التقارير المرفوعة إلى القمة العربية " تقرير رئاسة القمة عن نشاط هيئة تنفيذ القرارات والالزامات - نشاط الأمين العام عن العمل العربى المشترك "، القضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى ومستجداته، التضامن مع لبنان ودعمه، تطورات الأزمة السورية، تطورات الوضع فى ليبيا، تطورات الوضع فى اليمن، دعم السلام والتنمية فى السودان، دعم جمهورية الصومال، دعم جمهورية القمر المتحدة، احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، التدخلات الإيرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية، اتخاذ موقف عربى موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، صيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظونة العربية لمكافحة الإرهاب.

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال عددا من البنود تحت عنوان العمل العربى المشترك " مشروع ملحق الانعقاد الدورى للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، تعديل مواد من النظام الأساسى للبرلمان العربى".

كما يتضمن مشروع جدول الأعمال مشروعات القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادى والاجتماعى، ومشروع إعلان الجزائر، بالإضافة إلى بند مقدم من الجزائر فى شان إصلاح وتطوير جامعة الدول العربية.