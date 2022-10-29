العالم اليوم - بالفيديو.. سويسرا تسجل رقما قياسيا لأطول قطار ركاب في العالم

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 أكتوبر 2022 06:22 مساءً - سجلت شركة سكك حديد سويسرية رقما قياسيا لأطول قطار ركاب في العالم خلال رحلة، يوم السبت، على أحد أروع المسارات عبر جبال الألب.

وسيرت شركة ريتيان لسكك الحديد قطارا يبلغ طوله 1.9 كيلومتر ويضم مائة عربة ركاب وأربعة محركات على طول مسار ألبولا - برنينا من بريدا إلى برغون.

وكانت منظمة اليونسكو قد صنفت في العام 2008 هذا المسار باعتباره موقعا للتراث العالمي، حيث يمر عبر 22 نفقا، بعضها بشكل حلزوني عبر الجبال، وفوق 48 جسرا، منها جسر لاندفاسر الشهير.

واستغرقت الرحلة بأكملها والبالغة حوالي 25 كيلومترا، حوالي ساعة.

وقال ريناتو فاسياتي، مدير شركة ريتيان، إن الهدف من تسجيل الرقم القياسي هو تسليط الضوء على بعض الإنجازات الهندسية لسويسرا والاحتفال بمرور 175 عاما على إنشاء السكك الحديد السويسرية.