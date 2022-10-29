عاجل.. روسيا تعلق المشاركة فى اتفاق تصدير الحبوب

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن "الجانب الروسى يعلق مشاركته فى "صفقة الحبوب" بعد العمل الإرهابى من قبل كييف فى سيفاستوبول".

وجاء فى بيان الوزارة: "موسكو تعلق المشاركة فى صفقة الحبوب بعد الهجوم الإرهابى ضد سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية".

وتتهم موسكو، نظام كييف بمشاركة خبراء بريطانيين فى عمل إرهابى ضد سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية مشاركة فى ضمان أمن "ممر الحبوب".

وصرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن سفن أسطول البحر الأسود الروسى، التى تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، تشارك فى ضمان أمن "ممر الحبوب".

وجاء فى بيان الوزارة: "يجب الإشارة إلى أن سفن أسطول البحر الأسود التى تعرضت لهجوم إرهابى تشارك فى ضمان أمن" ممر الحبوب "كجزء من المبادرة الدولية لتصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية".