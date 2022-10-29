العالم اليوم - شركة تخطط لتسجيل رقم قياسي لأطول قطار ركاب في العالم

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 أكتوبر 2022 05:25 مساءً - تخطط شركة سكك حديد سويسرية لمحاولة تسجيل رقم قياسي لأطول قطار ركاب في العالم خلال رحلة، يوم السبت، على أحد أروع المسارات عبر جبال الألب.

تفصيلا، تعتزم شركة "ريتيان" لسكك الحديد تشغيل قطار يبلغ طوله 1.9 كيلومتر، وتحديدا 1910 أمتار، يضم 100 عربة ركاب و4 محركات على طول مسار ألبولا/برنينا من بريدا إلى برغون، بحسب ما ذكرت وكالة الأسوشيتد برس.

وكانت منظمة اليونسكو قد صنفت في العام 2008 هذا المسار باعتباره موقعا للتراث العالمي، حيث يمر عبر 22 نفقا، بعضها بشكل حلزوني عبر الجبال، وفوق 48 جسرا، منها جسر لاندفاسر الشهير.

وتستغرق الرحلة بأكملها والبالغة حوالي 25 كيلومترا، حوالي ساعة.

وقال ريناتو فاسياتي، مدير شركة ريتيان، إن الهدف من تسجيل الرقم القياسي هو تسليط الضوء على بعض الإنجازات الهندسية لسويسرا والاحتفال بمرور 175 عاما على إنشاء السكك الحديد السويسرية.