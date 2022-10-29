تونس تعلن إحباط 14 محاولة هجرة غير شرعية وإنقاذ 319 مهاجرا من الغرق

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الرسمى بإسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى - فى بيان له - إنه فى إطار التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية، تمكنت وحدات تابعة لأقاليم الحرس البحرى بالوسط والشمال والساحل، من إحباط 14 محاولة إجتياز للحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 319 مهاجرا.

وأضاف المتحدث أن وحدات الحرس البحرى بالوسط، أحبطت 6 محاولات لإجتياز الحدود البحرية بشكل غير شرعى، وأنقذت 230 مهاجرًا من جنسيات جنوب الصحراء من الغرق بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق، مضيفًا أن وحدات الحرس بالساحل من جانبها تمكنت من إحباط 7 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وإنقاذ 83 مهاجرا من الموت، من بينهم 7 أشخاص من جنسيات جنوب الصحراء، و76 تونسيا، بعد أن تعرضت مراكبهم كذلك للغرق.

وأشار المتحدث إلى أن وحدات إقليم الحرس البحرى بالشمال تمكنت من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 6 مهاجرين من الموت فى عرض البحر بعد تعطل مركبهم.