استئناف الطيران بين كوريا الجنوبية واليابان وتايوان بعد توقف عامين

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم السبت، استئناف الرحلات من مطار كيمبو الدولى فى العاصمة سول إلى تايوان واليابان غدًا الأحد، عقب توقف استمر أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا.





وذكرت شركة المطارات الكورية الجنوبية - بحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - أنه ستتم إعادة تشغيل مسارات الرحلات الدولية بين مطارى كيمبو فى سول ومطار أوساكا كانساى اليابانى، وكذلك ببين مطارى كيمبو وتايبى سونجشان التايوانى غدًا. وقال الرئيس التنفيذى لشركة الخطوط الجوية الكورية "يون هيونج جونج": "طرق اليابان وتايوان مهمة، حيث تمثل حوالى 44% من جميع المسافرين الدوليين قبل كوفيد-19". وأضاف المسؤول الكورى الجنوبى أن "استئناف هذه الطرق سيصبح حافزا لتطبيع الطرق الدولية للمطارات فى جميع أنحاء البلاد". ومن المقرر أن تكون هناك 4 رحلات جوية تربط بين مطارى كيمبو وكانساى يوميا ما يؤدى إلى 28 رحلة فى الأسبوع كما سيعمل مطارى كوريا الجنوبية وتايوان مبدئيا على تشغيل 6 رحلات أسبوعيا على أن يزداد العدد خلال العام الجارى.

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