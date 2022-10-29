بريطانيا تندد باتهامات روسيا بشأن نورد ستريم: محاولة لصرف الانتباه

جدة - نرمين السيد - نددت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، باتهامات وزراة الدفاع الروسية للبحرية الملكية البريطانية بالضلوع فى الانفجارات التى وقعت الشهر الماضى فى خطى انابيب الغاز "نورد ستريم" فى بحر البلطيق، واصفة الاتهامات بأنها تهدف الى "صرف الانتباه" عما قالت إنه "إدارة كارثية" للعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.





وكتبت الدفاع البريطانية - فى تغريدة عبر حسابها الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - "لصرف الانتباه عن إدارتهم الكارثية للغزو غير القانونى لأوكرانيا، لجأت وزارة الدفاع الروسية إلى نشر ادعاءات كاذبة على نطاق واسع". وأضافت: "هذه الرواية المختلقة تقول عن الخلافات الدائرة داخل الحكومة الروسية أكثر مما تقوله عن الغرب". وكانت وزراة الدفاع الروسية قد قالت فى وقت سابق من اليوم، إنها حصلت على معلومات تفيد بأن ممثلين من البحرية البريطانية اشتركوا فى "التخطيط والتنظيم والتنفيذ للعمل الإرهابى فى بحر البلطيق فى 26 سبتمبر 2022 بتفجير خطى أنابيب الغاز نورد ستريم-1 ونورد ستريم-2".

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