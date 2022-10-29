العالم اليوم - البريميرليغ: المتألق دي بروين يقود مان سيتي للصدارة

انتم الان تتابعون خبر البريميرليغ: المتألق دي بروين يقود مان سيتي للصدارة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 أكتوبر 2022 04:21 مساءً - أحرز البلجيكي ونجم خط وسط مانشستر سيتي، كيفن دي بروين، ضربة حرة رائعة منح فيها المدافع عن اللقب فوزاً صعباً على مضيفه ليستر سيتي 1-صفر، السبت في المرحلة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رغم غياب زميله المهاجم الفتاك النروجي إيرلينغ هالاند بسبب الاصابة.

وبهذا الفوز، قفز مانشستر سيتي إلى الصدارة مؤقتا رافعا رصيده إلى 29 نقطة من 12 مباراة، بفارق نقطة عن أرسنال الذي يستقبل غدا الأحد متذيل الترتيب، نوتنغهام فوريست الذي كان قد فاز على ليفربول في الجولة الماضية.

وفي تفاصيل المباراة، نجح المدرب الإيرلندي الشمالي لفريق ليستر سيتي، براندن رودجرز، في الشوط الأول، باحتواء البطل الذي سيطر على الاستحواذ.

ووقف حارس ليستر الويلزي داني وورد في وجه القائد الألماني إيلكاي غوندوغان، والإسباني رودري، والبرتغالي برناردو سيلفا، ودي بروين، وفقا لفرانس برس.

وافتقد السيتي لإيرلينغ هالاند، البالغ من العمر 22 عاماً ومتصدر ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفا بفارق شاسع عن أقرب منافسيه مهاجم توتنهام هوتسبر هاري كاين (10 أهداف)، ولعب بدلاً منه الأرجنتيني الشاب خوليان ألفاريز القادم الصيف الماضي من ريفربلايت، فيما جلس فيل فودن والجزائري رياض محرز على مقاعد البدلاء.

وكان هالاند خرج بين الشوطين في مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا لإصابة بقدمه، كما يفتقد فريقه كايل ووكر وكالفين فيليبس على الأقل حتى كأس العالم.

مطلع الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 49، لعب دي بروين كرة قاتلة حلقت فوق الحائط البشري وسكنت المقص الأيمن البعيد، مسجلا ثالث أهدافه هذا الموسم.

ومن أصل أهدافه الستين في الدوري الإنجليزي، سجّل نجم منتخب بلجيكا 25 هدفا من خارج المنطقة بنسبة تصل إلى 42%، مقابل 55% مثلاً لديفيد بيكهام و44% للدنماركي كريستيان إريكسن.

وكاد البلجيكي يوري تيليمانس يعادل سريعاً، لكن الحارس البرازيلي إيدرسون نجح في تحويل كرته الطائرة الجميلة من خارج المنطقة إلى العارضة (53).

وفي الوقت البدل عن ضائع، كاد ليستر يعادل بهدف كوميدي، لكن كرة أبعدها المدافع جون ستونز ارتدت من وجه زميله المدافع البديل البرتغالي روبن دياز قريبة جدا من القائم الأيمن لإيدرسون (90+1)، لينتهي اللقاء بتاسع انتصار لسيتي في 12 مباراة.