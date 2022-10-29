العالم اليوم - شاهد.. سرقة تحت تهديد السلاح الأبيض في لندن

انتم الان تتابعون خبر شاهد.. سرقة تحت تهديد السلاح الأبيض في لندن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 أكتوبر 2022 04:21 مساءً - عادت مرة أخرى إلى شوارع العاصمة البريطانية لندن ظاهرة انتشار عصابات سرقة الساعات، وهذه المرة كانت السرقة تحت تهديد السلاح الأبيض.

ووفقا لفيديو نشره حساب "بريطانيا بالعربي" على موقع تويتر، وثقت الكاميرا عملية سرقة بالإكراه في عاصمة الضباب تحت تهديد السلاح.

وأورد الحساب "من جديد في لندن.. استمرار حالة الانفلات الأمني وانتشار عصابات سرقة الساعات.. والضحية هذه المرة تم الاعتداء عليه وسرقته تحت تهديد السلاح الأبيض".

ووثق مقطع الفيديو المنشور تعرض رجل للاعتداء والسرقة تحت تهديد السلاح الأبيض على يد رجلين ملثمين، الذين قاما بسرقة ساعة الضحية ثم فروا بدراجة نارية.

من جانبها، ناشدت شرطة لندن سكان وضيوف العاصمة البريطانية بإخفاء ساعات اليد تحت الملابس حتى لا تستفز المجرمين، وفقا لتقارير محلية.

وفي سبتمبر الماضي، حاولت عصابة تستخدم السكاكين سرقة ساعات مجموعة من الأصدقاء في مايفير، وفي نفس الوقت كانت هناك عمليات سرقة دراجات نارية تجتاح لندن.