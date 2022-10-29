نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تسمية الشّبول ناطقاً رسميَّاً باسم الحكومة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 29 أكتوبر 2022 04:08 مساءً - دوت الخليج ز - قرَّر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تسمية وزير الاتِّصال الحكومي فيصل الشّبول، ناطقاً رسميَّاً باسم الحكومة. كما أعاد المجلس تشكيل اللِّجان الوزاريَّة المنبثقة عنه وفقاً لمجريات التَّعديل الوزاري الذي صدرت الإرادة الملكيَّة السَّامية اليوم بالموافقة عليه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسمية الشّبول ناطقاً رسميَّاً باسم الحكومة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.