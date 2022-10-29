فرنسا تنظم مؤتمرا دوليا لدعم الشعب الأوكرانى فى 13 ديسمبر

جدة - نرمين السيد - وكتبت كولونا، فى تغريدة عبر حسابها الرسمى على "تويتر"، اليوم السبت: "لقد حل الشتاء. ستنظم فرنسا فى 13 ديسمبر مؤتمرا لدعم الصمود المدنى فى أوكرانيا بحضور مانحين وجهات فاعلة متعددة الأطراف". وسيهدف المؤتمر إلى حشد دعم المجتمع الدولى للاستجابة لاحتياجات الشعب الأوكرانى خلال فصل الشتاء، وسيتم التركيز بشكل خاص على توفير الاحتياجات الأساسية وكذلك على إعادة بناء البنية التحتية الحيوية لا سيما فى قطاع الطاقة.

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