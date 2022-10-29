أبوالغيط ووزير خارجية الكويت يؤكدان أهمية التوافق حيال القضايا بقمة الجزائر

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، على أهمية الوصول إلى حالة من التوافق حيال مختلف القضايا المطروحة بالقمة العربية الـ31 بالجزائر، بالنظر إلى التحديات الدولية الهائلة التى تحتم على الجانب العربى المزيد من التكتل ووحدة الصف.





جاء ذلك خلال لقائهما بمقر إقامة أبو الغيط فى العاصمة الجزائرية التى تحتضن القمة العربية الحادية والثلاثين فى الأول والثانى من شهر نوفمبر حيث ركز اللقاء على مجريات القمة العربية، التى تعقد اجتماعاتها التحضيرية فى هذه الأثناء. وصرح المتحدث الرسمى باسم الأمين العام جمال رشدى، بأن أبو الغيط حرص على تقديم التهنئة مجددا للوزير الكويتى على اختياره للمنصب، مشيدا بخبرته الدبلوماسية الطويلة، ومتمنيا له التوفيق فى استكمال مسيرة بلاده على الصعيد الخارجى، لا سيما دورها المهم والفاعل فى إطار منظومة العمل العربى المشترك.

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