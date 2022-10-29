اليمن: مليشيا الحوثى تكثف عملياتها العدائية فى تعز وتدفع بمزيد من التعزيزات

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث العسكرى فى محور تعز العقيد عبد الباسط البحر - حسبما أفادت قناة "اليمن" الفضائية - إن مليشيا الحوثى الإرهابية كثفت من عمليات القصف المدفعى وبالأعيرة وبسلاح القناصة فى مختلف جبهات المحافظة والأحياء السكنية فى المدينة والقرى المحيطة بها، مضيفا أن المليشيات الإرهابية قامت بقصف مواقع الجيش فى الجبهات الشمالية والغربية والجنوبية والشرقية، تزامن ذلك مع الدفع بتعزيزات عسكرية (أفراد وذخائر) على متن 4 عربات عسكرية فى جبل "العرف" وجبل "الزهيب" وجبهة "مقبنة"، ورصد تحركات نشطة بمحيط المدينة وجبهة الضباب مع تحليق مستمر للطيران المسير.

وأكد البحر أن المليشيا الإرهابية قامت - خلال الـ 24 ساعة الماضية - بقصف قرى: "الضباب والكدحة والأحطوب ومقبنة" فى أرياف تعز الغربية، و"الصلو" جنوب تعز، كما تم استهداف الأحياء السكنية المحيطة فى "عقبة منيف" شرق تعز والأحياء السكنية الشمالية الشرقية للمدينة فى "زيد الموشكى" و"الروضة" و"جولة سبأ"، وأحياء "عصيفرة" شمال المدينة وما جاورها، مما أسفر عن إصابة مدنى وتضرر عدد من المنازل وأضرار مادية، فضلا عن إصابة مدنيين اثنين برصاص القناصة.

يأتى ذلك فى ظل استمرار التصعيد الحوثى منذ انتهاء الهدنة الأممية التى رعتها الأمم المتحدة طوال الأشهر الستة وانتهت فى الثانى من أكتوبر الجارى.