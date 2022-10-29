العالم اليوم - إيرادات قناة السويس تقفز إلى 703 ملايين دولار في أكتوبر

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 أكتوبر 2022 03:22 مساءً - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن إيرادات القناة في شهر أكتوبر الجاري، قفزت إلى 703.4 مليون دولار، مقابل 552.9 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة قدرها 27.2 بالمئة، بحسب بيان السبت.

وأضاف ربيع أن قناة السويس شهدت عبور 2117 سفينة في أكتوبر الجاري مقابل 1847 سفينة نفس الشهر من العام الماشي بزيادة 14.6 بالمئة. وقناة السويس هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتُعد إيراداتها أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر.

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