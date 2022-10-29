وزير خارجية بريطانيا يدعو المجتمع الدولى لمحاربة الإرهاب

وطالب كليفرلى - أمام لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن تابع للأمم المتحدة فى نيودلهى- الدول للعمل معًا لمكافحة الإرهاب عبر الإنترنت مثل حملات تجنيد الإرهاب العالمية والبث المباشر للهجمات.
وبحسب بيان نشر على موقع الحكومة البريطانية، اليوم السبت، أضاف أنه فى غضون عقدين من الزمن، انتقل الإرهابيون من تداول التسجيلات الصوتية الصارخة من أعماق "تورا بورا"، إلى حملات التجنيد والتحريض العالمية عبر الإنترنت، إلى البث المباشر للهجمات، مشيرا إلى أن "التحريض عبر الإنترنت أدى إلى تطرف الأشخاص المستضعفين فى البلدان البعيدة، الذين استمروا فى استخدام الشاحنات المستأجرة كأسلحة للإرهاب. لذلك يجب أن نواصل العمل معًا لمحاربة الأيديولوجيات الإرهابية عبر الإنترنت".
وأشار كليفرلى إلى "أن خلية اتصالات مكافحة داعش فى المملكة المتحدة، بالشراكة مع حكومتى الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، تعمل على تحدى دعاية داعش. وتعمل المملكة المتحدة أيضًا على منع الإرهابيين من استغلال المنصات على الإنترنت ودفع شركات التكنولوجيا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتوى المتطرف عبر الإنترنت من خلال مجموعة السبع ومنتدى الإنترنت العالمى لمكافحة الإرهاب".
وتابع أنه "يتم استخدام أنظمة جوية دون طيار فى جميع أنحاء العالم لإحداث الرعب ولذلك تمول المملكة المتحدة التكنولوجيا الجديدة للتعامل مع هذه الطائرات بدون طيار ومنع الإرهابيين من إساءة استخدامها".
وخلال الزيارة إلى الهند، أعلن وزير الخارجية عن مزيد من التعاون بين المملكة المتحدة والهند من خلال الاستثمار الدولى البريطانى. وشمل ذلك 11 مليون جنيه استرلينى من تمويل المملكة المتحدة المستثمر فى كينارا كابيتل، وهى شركة تكنولوجيا مالية.
كما أعلن عن استثمار بقيمة 22 مليون جنيه إسترلينى من قبل صندوق "نييف الثانى" المدعوم من المملكة المتحدة والذى سيساعد الهند على التحول إلى الطاقة الخضراء من خلال ريادة الهيدروجين الأخضر.
ومن المقرر أن يلتقى وزير الخارجية وزير الشؤون الخارجية الهندى جايشانكار اليوم لمناقشة آخر ما تم التوصل إليه بشأن خارطة الطريق لعام 2030، وهو الالتزام التاريخى لتعزيز التعاون بين المملكة المتحدة والهند خلال العقد المقبل.
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