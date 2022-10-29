الرئيس الأوكرانى: مصير الديمقراطية العالمى يحدد فى بلادنا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم السبت، قال زيلينسكى، فى خطاب عبر الفيديو، إنه "من المهم بالنسبة للعالم كله أن تخسر روسيا الآن فى الحرب فى أوكرانيا. فعندما نفوز، سننتصر للدول الأخرى التى من المحتمل أن تتعرض حريتها للهجوم: طموحات العرش الروسى معروفة".

وأضاف أنه "بالنيابة عن الشعب الأوكرانى، أود أن أشكر شعبكم على الدعم الذى تقدمونه لدفاعنا. شكرًا لقادتكم - الرئيس الأمريكى جو بايدن - وكلا المجلسين وحزبى الكونجرس والشخصيات العامة والشركات الذين يشعرون بأهمية بقاء الديمقراطية الأوكرانية".

وتابع: "متأكد من أن روسيا ليس لديها فرصة لكسب هذه الحرب وتدمير الأوكرانيين وأى دولة أخرى فى العالم. ففى الوقت الحالى، وتحديداً فى أوكرانيا، يتقرر ما إذا كان الجزء الذى نعيش فيه من العالم سيكون حراً وديمقراطياً. ففى النهاية، هذه هى الطريقة التى سيتم بها تحديد مصير الديمقراطية العالمى. هذا المصير يجب أن تحدده أنت ونحن - العالم الحر، وليس روسيا والمتواطئين معها. أعتقد أن الأمر سيكون كذلك!".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت - أمس - حزمة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 275 مليون دولار لأوكرانيا.

يشار إلى أن روسيا أعلنت فى فبراير الماضى إطلاق عملية عسكرية فى أوكرانيا، وهو ما أدانته الولايات المتحدة وحلفاؤها، وأدى إلى فرض عقوبات على موسكو، وتقديم دعم عسكرى ومادى إلى أوكرانيا.

وفى السياق، قال وزير دفاع ليتوانيا أرفيداس أنوشوسكاس إنه سيتم إصلاح 12 مدفع هاوتزر ذاتى الدفع من طراز "بانزرهاوبيتزه 2000 " فى ليتوانيا لصالح أوكرانيا.

وأضاف أنوشوسكاس - فى تغريدة على تويتر - أنه "سيستمر تنظيم إصلاح مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع المتضررة فى الحرب الأوكرانية فى ليتوانيا"، مشيرا إلى أنه تم إصلاح دفعين اثنين وهما فى طريقهما إلى أوكرانيا، ويتم نقل اثنين آخرين إلى ليتوانيا.

فى وقت سابق من سبتمبر، أعلنت وزارة الدفاع الليتوانية أن البلاد ستصلح مدافع الهاوتزر التى تضررت فى ساحة المعركة فى أوكرانيا.

وأعلنت ليتوانيا أمس أن الشركات الليتوانية أرسلت معدات بقيمة 100 ألف يورو إلى أوكرانيا لإصلاح المحطات الكهربائية الفرعية وأنابيب الغاز التى تضررت من الضربات الروسية.