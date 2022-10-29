إيقاف العمل بالتوقيت الصيفى والشتوى لم يعد من أولويات الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - ذكرت صحيفة "لوبوان" الفرنسية، اليوم السبت، أنه سيجرى فى الساعات الأولى من صباح غد الأحد، إعادة عقارب الساعة إلى الوراء إيذانا بانتهاء "التوقيت الصيفى" ودخول "التوقيت الشتوى فى فرنسا ودول الأتحاد الأوروبى وكثير من دول العالم.





وبحسب صحيفة لوبوان، أشار الموقع الإلكترونى للحكومة الفرنسية إلى أن إيقاف العمل بالتوقيت الشتوى والصيفى، لم يعد مدرجا على جدول الأعمال ولن يتم مناقشته فى المستقبل القريب بسبب الأزمة الصحية وأزمة الطاقة، منوهة إلى أنه لم يعد من أولويات الاتحاد الأوروبى.

وعندما تشير عقارب الساعة إلى الثالثة من صباح الأحد، ستعاد تلك العقارب إلى الساعة الثانية؛ ما يعنى أن الليل سيزيد ساعة وأن ضوء النهار سيظهر أبكر مما هو عليه الآن.

وينتقل القاطنون بدول الاتحاد الأوروبى إلى التوقيت الشتوى مع تأخير ساعاتهم 60 دقيقة فى يوم الأحد الأخير من أكتوبرالجارى، ويعودون إلى التوقيت الصيفى مع تقديم الساعة 60 دقيقة فى آخر يوم الأحد من شهر مارس.

إن تغيير التوقيت ما بين الشتاء والصيف مسألة لا تحظى بإجماع بين الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى كما يثير تغيير التوقيت الذى اعتُمد فى الأصل من أجل توفير الطاقة خلافا بين بعض دول التكتل.

كانت عدة دول أوروبية قد طبقت تغيير التوقيت خلال أزمة النفط فى السبعينيات من القرن الماضى فى محاولة لتوفير الطاقة، ومنذ 1996، أصبحت كل دول الاتحاد الأوروبى تغير توقيتها بين الشتاء والصيف بشكل متزامن.

فى العام 2018 أظهر استطلاع للرأى أن نحو 86% من الأوروبيين من أصل خمسة ملايين شخص استطلع آراؤهم أيدوا إيقاف العمل بالتوقيت الصيفى والشتوى وكان على كل دولة الاختيار ما بين التوقيت الصيفى والشتوى فى العام 2019، بعد الرجوع إلى الجمعية الوطنية، أيد نحو 59% من الفرنسيين العمل بالتوقيت الصيفى.