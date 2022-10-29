الدفاع الروسية تكشف تفاصيل صد هجوم أوكرانى على سفن بالبحر الأسود

جدة - نرمين السيد - ووفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، أكدت الدفاع الروسية أن نظام كييف نفذ هجوما فجر اليوم على سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية التى كانت على ممرات خارجية وداخلية لقاعدة "سيفاستوبول"، مشيرة إلى أن الهجوم الأوكرانى شاركت به تسع طائرات بدون طيار وسبع طائرات بحرية بدون طيار.

وأوضحت أن قواتها تصدت للهجوم على الطريق الخارجى للقاعدة وتم تدمير 4 مسيرات بحرية و3 مسيرات أخرى على الطريق الداخلى.

من جهته، أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول بمنطقة القرم، ميخائيل رازفوزيف، أن طائرات مسيرة أوكرانية شنت هجوما على المدينة، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوى الروسية تصدت لها.

وقال رازفوزيف - فى تصريح صحفى - إن الدفاع الجوى الروسى فى مدينة سيفاستوبول صد هجمات لطائرات مسيرة أوكرانية ودمرتها بالكامل"، مؤكدا عدم تضرر مرافق البنية التحتية بالمدنية الواقعة فى شبه جزيرة القرم.

من جهتها، قالت السلطات المحلية بالمدينة إن بعض النوافذ تضررت فى مبنى كلية سيفاستوبول للفنون المهنية فى شارع "خروليفا"، الذى يقع بجوار منطقة المياه"، بينما أظهر مقطع فيديو متداول لحظة تفجير جسم مجهول على طرق سيفاستوبول هذا الصباح.

وقالت وسائل إعلام روسية إن أنظمة الدفاع الجوى لأسطول البحر الأسود الروسى صدت اليوم السبت هجوما لطائرات بدون طيار على سيفاستوبول.

من ناحية أخرى، أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية بأن القوات الروسية شنت هجمات على مدينة زابوريجيا مرة أخرى، وفقا لما أعلنه رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى المدينة أولكسندر ستاروخ.

وقال ستاروخفى منشور على تليجرام: "عقب استراحة قصيرة، قصف العدو زابوريجيا مرة أخرى، وأصاب منشآت البنية التحتية الحيوية.ويجرى حاليا جمع نتائج الهجوم".

وأكد سكرتير مجلس مدينة زابوريجيا، أناتولى كورتييف، هجمات الروس على المدينة، مضيفًا أن هناك تهديدًا بضربات متكررة.

بدوره، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى إن الوكالة تشعر بخيبة أمل إزاء التقدم البطيء فى إنشاء منطقة حماية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وقال جروسى - فى حدث استضافته مؤسسة كارنيجى للسلام الدولى فى واشنطن - "محبط للغاية.. بالنسبة لى، إنشاء منطقة حماية حول محطة للطاقة النووية أمر بديهى.. كيف يعقل قصف محطة للطاقة النووية؟".

وأضاف أن اعتقال الروس لاثنين من موظفى محطة الطاقة يثير "قلقًا كبيرًا".