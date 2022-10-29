وزارة الشئون الدينية التونسية تدعو لإقامة صلاة الاستسقاء غدا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة فى بيان، اليوم السبت، أنه "نظرا لانحباس الغيث النافع، قررت وزارة الشئون الدينية إقامة صلاة الاستسقاء فى جميع المساجد فى التاسعة من صباح يوم غد، داعية جمع المستسقين إلى استمطار الرحمات بالتضرع والابتهال إلى الله أن يرزقنا الغيث النافع ويرفع عنا القحط والجدب".

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