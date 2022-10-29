بريطانيا تنهار أسفل قطار الأسعار «فيديوجراف»

جدة - نرمين السيد - وصلت تكاليف المعيشة فى بريطانيا إلى مستويات ارتفاع غير مسبوقة خلال الآونة الأخيرة، لاسيما فى ظل ارتفاع التضخم وأسعار الطاقة والغذاء التى تأثرت بشدة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.





وبحسب التقارير المحلية، يتوقع بنك إنجلترا ركودًا فى بريطانيا خلال الأشهر المقبلة، إذ بلغ التضخم ذروته فى المملكة المتحدة بمعدل 10.1%، ما يمثل أعلى مستوى للتضخم تشهده البلاد منذ 40 عامًا.

فى الوقت ذاته، خفضت وكالة التصنيف الائتمانى "موديز" توقعاتها لبريطانيا، ينتقل التصنيف من نظرة "مستقرة" إلى "سلبية"، وهو ما أرجعته الوكالة إلى المشهد السياسى المتقلب والمرتبك.

كما يتباطأ الاقتصاد البريطانى بسبب استمرار مشكلات التجارة مع الاتحاد الأوروبى وبروتوكول أيرلندا الشمالية، لذا يتوقع محللون لجوء بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، وسط ترقب لاجتماع لجنة السياسة النقدية فى بنك إنجلترا الخميس 3 نوفمبر المقبل.

ويتوقع المصرفيون أن يتخذ هذا الاجتماع قرارًا برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، إلا أن المحللين يحذرون من خطر هذا القرار على الجنيه الإسترلينى.