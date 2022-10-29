السعودية: ضبط 17 ألفا و255 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة أنباء السعودية "واس" - أن المخالفات التى ضبطتها الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفى أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 20 وحتى 26 من شهر أكتوبر الجارى، شملت ضبط 9 آلاف و763 مخالفا لنظام الإقامة، و4 آلاف و911 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2581 مخالفًا لنظام العمل.
وحذرت "الداخلية السعودية" من يسهل دخول مخالفى نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أى مساعدة أو خدمة بأى شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.
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