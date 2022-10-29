الكويت تؤكد تمسكها بخيار السلام وحل الدولتين فى القضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - وقال مندوب الكويت الدائم بالأمم المتحدة، المستشار فيصل غازى العنزى - خلال جلسة مجلس الأمن مفتوحة النقاش حول الحالة فى الشرق الأوسط بما فى ذلك القضية الفلسطينية، ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم السبت- إن ذلك ياتى وفقا للمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة فى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وبما يؤدى الى حصول الشعب الفلسطينى على كامل حقوقه السياسية المشروعة واقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف العنزى: "تابعنا خلال الفترة الماضية، التطورات المقلقة والتصعيد الخطير الذى تشهده الأراضى الفلسطينية المحتلة جراء الجرائم والاعتداءات الممنهجة التى ترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على الشعب الفلسطينى الشقيقة"، مشيرا إلى أن المسجد الأقصى مازال عرضة للانتهاكات المتكررة سواء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى أو من المستوطنين.

وأكد العنزى أن دولة الكويت تجدد إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الممارسات العدوانية، والتى تمثل استفزازا لمشاعر المسلمين فى مختلف أنحاء العالم، وتهديدا صريحا لحرية العبادة فى المسجد الأقصى، وأن تلك الممارسات تعد حلقة اضافية لمسلسل الانتهاكات والتجاوزات الصارخة لكل المواثيق والقرارات الدولية وكذلك بوصفها عنصرا هادما لدعائم الاستقرار فى المنطقة ومدعاة لتغذية مشاعر الكره والتطرف والعنف.

وأدان العنزى - بأشد العبارات - الاقتحامات المستمرة والاعتداءات الوحشية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلية على المدن الفلسطينية بما فيها مدينتى نابلس ورام الله قبل عدة أيام والتى أدت إلى استشهاد وجرح العشرات من أبناء الشعب الفلسطينى.

وحذر من عواقب هذا التصعيد العسكرى الخطير، الذى تتحمل تبعاته سلطات الاحتلال الإسرائيلية، ويهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة. ودعا العنزى المجتمع الدولى إلى التحرك الفورى والعاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطينى، مطالبا مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة.

وطالب بتحميل قوات الاحتلال الاسرائيلى المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجرائم والممارسات غير القانونية والاستفزازية فى القدس والحرم الشريف والانتهاكات بحق الشعب الفلسطينى الأعزل وعلى أرضه ومقدساته.

وتساءل العنزى إلى متى ستستمر آلة القتل الاسرائيلية فى إزهاق أرواح الشعب الفلسطينى الأعزل، دون رادع أو مساءلة من المجتمع الدولى؟، وإلى أى مدى ستصل انتهاكات قوة الاحتلال الإسرائيلى المتعددة أمام مرأى الجميع؟ وإلى متى سيسمح مجلس الأمن لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مواصلة تصرفاتها وممارساتها وانتهاكاتها وكأنها فوق القانون؟

وبين أن الاعتداءات والجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلى هى من ضمن سلسة الانتهاكات لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتى تؤكد على عدم المساس بالمكانة الخاصة للقدس وتبطل أى إجراء تجاهها يهدف إلى التغيير من طبيعتها الديموغرافية فيجب عليها احترام الوضع التاريخى والقانونى القائم فى الحرم القدسى الشريف.

وأشار إلى غياب مبدأ المساءلة عن الانتهاكات اليومية والممنهجة لسلطة الاحتلال داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة واستغلال سلطة الاحتلال لهذا الواقع لحرمان الشعب الفلسطينى من حقوقه المشروعة والاستيلاء على أرضه وثرواته ومصادر عيشه؛ وهو ما يقوض فرص التوصل إلى السلام العادل.

وقال: "بات من الملح الكف عن التصرف وكأن حقوق الشعب الفلسطينى مستثناة من قواعد وأحكام القوانين الدولية، ونشدد على ضرورة ضمان المساءلة والعدالة للشعب الفلسطينى الأعزل مجددا التاكيد على دعم الكويت الكامل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى "أونروا"؛ إيمانًا منها بالدور الحيوى والهام الذى تقوم به فى تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين فى مناطق عملياتها الخمس"، داعيا المجتمع الدولى لمواصلة دعمه لها لضمان استمرارها فى تقديم خدماتها الصحية والتعليمية والإغاثية.