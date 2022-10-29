كاتب أمريكى: على واشنطن فتح قنوات دبلوماسية مع روسيا لتجنب صراع كارثى

جدة - نرمين السيد - أكد الكاتب الأمريكى دافيد إجناتيوس، فى مقال له بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، ضرورة فتح الولايات المتحدة قنوات اتصال دبلوماسية مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى الوقت الراهن لتجنب صراع كارثى بين روسيا وأمريكا.





وعبر الكاتب عن اعتقاده أنه لم يكن هناك حاجة للجوء للدبلوماسية من أجل تسوية أزمة دولية كما هو الحال الآن، مؤكدا أن تلك القنوات الدبلوماسية يجب أن تركز على العمل للحيلولة دون وقوع صراع كارثى بين الدولتين بدلا من بذل جهود غير مثمرة من أجل إنهاء الحرب فى أوكرانيا.

ويشير الكاتب إلى أنه على الرغم من العواقب الوخيمة الناجمة عن الصراع المسلح فى أوكرانيا، إلا أن ذلك الصراع لم ينضج بعد بالقدر الكافى لكى يتم حله من خلال تسوية دبلوماسية حيث إن كلا من طرفى الصراع مازال يحدوه الأمل لتحقيق انتصار عسكرى على الأرض، ففى الوقت الذى تسعى فيه أوكرانيا لاسترداد المزيد من الأراضى التى استولت عليها القوات الروسية، ما زالت روسيا تعارض أى اقتراح بالانسحاب من أوكرانيا وهو ما يؤكد عدم وجود أرضية مشتركة بين الجانبين تصلح كبداية للبحث عن تسوية دبلوماسية للأزمة.

ويوضح الكاتب أنه فى الوقت الذى لا تستطيع فيه واشنطن فرض أى حلول على كييف، ترى الولايات المتحدة ضرورة استمرارها فى تقديم المزيد من الدعم العسكرى لأوكرانيا ولكنها فى نفس الوقت يجب أن تسعى بكل وسيلة لإثبات أنها لا تسعى لتدمير روسيا وتأمل فى تجنب أى صراع مسلح مباشر مع موسكو.

ويرى الكاتب أن موسكو مستعدة الآن أكثر من أى وقت مضى للتواصل مع واشنطن مستشهدا بما ذكره الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال كلمة له أول أمس الخميس والتى أكد فيها استعداد روسيا لإجراء حوار مع الغرب.

ويشير الكاتب أيضا إلى تصريحات بوتين خلال المنتدى السنوى للسياسة الخارجية فى موسكو التى يقول فيها إنه إن عاجلاً أم آجلاً فإن القوتين العظمتين، فى ظل النظام العالمى متعدد الأقطاب، إلى جانب الدول الغربية سوف يكون لزاماً عليها التواصل من أجل بلورة رؤية حول المستقبل المشترك لجميع الأطراف.

ويرى الكاتب أنه يجب على البيت الأبيض فى الوقت الراهن استثمار تلك الفرصة السانحة للحوار بين الطرفين والتعامل مع تصريحات بوتين بجدية ولاسيما بعد أن أجرى وزير الدفاع الروسى محادثات عبر الهاتف مع نظرائه فى أمريكا وبريطانيا وفرنسا وتركيا لتوصيل نفس الرسالة وهى رغبة موسكو فى إجراء حوار مع الغرب.

ويؤكد الكاتب أن المزيد من الدبلوماسية يشير إلى العقلانية فى التعامل مع الموقف إذا تم توظيف تلك الدبلوماسية بشكل إيجابى، موضحاً أنه يجب على الولايات المتحدة ألا تلجأ لأسلوب المساومة من أجل إنهاء الحرب فى أوكرانيا، ولكن يجب العمل فى الوقت الحالى لضمان أن تلك الحرب الضارية التى تدور رحاها فى أوكرانيا لن تتحول إلى صراع كارثى.